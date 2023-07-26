"الفيدرالي الأميركي" يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2001

شفق نيوز/ أصدر الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء، قراراً برفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتسجل 5.50%. وتعد هذه الفائدة الأعلى منذ 31 يناير 2001 أي منذ 22 عامًا.

ويأتي قرار الفيدرالي متماشيًا مع توقعات الأسواق حيث توقع 99% من الخبراء والمستثمرين قرار الفيدرالي بالرفع بـ 25 نقطة بعد الوقف المؤقت في اجتماع يونيو الماضي.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي أنه سيستمر في خفض ميزانيته وكذلك في تحديد السياسة النقدية حسب البيانات الاقتصادية الجديدة. وأتت إشارة في بيان الفائدة من أعضاء الفيدرالي إلى المزيد من الرفع (مرتين) فيما تبقى من 2023.

كما وصف الفيدرالي الأميركي النمو الاقتصادي بالـ"معتدل" بعد وصفه بالـ"متواضع" في يونيو