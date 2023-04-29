الفيدرالي الأمريكي يدعو لتبني قواعد جديدة لتجنب الانهيار المصرفي

شفق نيوز / حث الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم السبت، على تجديد مجموعة من القواعد للبنوك متوسطة الحجم لتجنب المشكلات التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال، مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة إن "المشرفين لم يقدروا تماما حجم نقاط الضعف في القطاع المصرفي مع بدء تعقد مشكلة بنك سيليكون فالي".

وأضاف بار، أن "الاحتياطي عندما لمس حصول بعض التعقيدات في سيليكون فالي لم يتخذ الخطوات الكافية لضمان قيام المصرف بإصلاح تلك المشكلات بالسرعة الكافية".

ورأى أن "الأخطاء التي ارتكبها منظمو الاحتياطي الفيدرالي كانت مدفوعة جزئيا بالتغييرات التي خففت بشكل عام القواعد على البنوك متوسطة الحجم".

وتابع بار: "هذه التغييرات أعاقت الإشراف الفعال عن طريق تقليل المعايير وزيادة التعقيد وتعزيز نهج إشرافي أقل حزما".