"الفول السوداني" أصبح عراقياً.. دعوة لمزارعي طماطم البصرة للإفادة من "هديته"

شفق نيوز / أعلنت مديرية زراعة البصرة، اليوم الاثنين، عن نجاحها بزراعة الفول السوداني في صحراء المحافظة، فيما دعت مزارعي الطماطم الى زراعته لانه يقدم "هدية" ثمينة للتربة.

وذكر مدير المشروع في مديرية زراعة البصرة، رحيم حاشوش لوكالة شفق نيوز، ان "المديرية وبالتعاون مع جامعة البصرة، باشرت منذ الشهر الثاني من العام الحالي بزراعة (فستق الحقل) والمعروف محلياً بالفول السوداني".

وأضاف حاشوش أن "زراعة (الفول السوداني) تمت على ثلاثة فترات، إذ بدأت في الشهر الثاني من العام الحالي ثم الشهر الثالث والشهر الرابع على ان تبقى بفترة زراعة تتجاوز مدة أربعة أشهر"، لافتا إلى أن "هذه الزراعة تعتبر الأولى في العراق في المناطق الصحراوية ".

وبيّن المسؤول الزراعي أن "زراعة فستق الحقل نجحت بنسبة 95%، وهي تسمى الزراعة الخضرية، حيث بدأ جني الثمار بشكل كبير".

وتابع المدير أن"الفول السوداني يعد من المحاصيل الصيفية ويتحمل درجات حرارة عالية ومرتفعة تتناسب وأجواء البصرة، وبعد نجاحه بهذه الدرجة الكبيرة، أصبح بإمكان مزارع الطماطم في مناطق البصرة وخاصة الزبير بالمباشرة بزراعته بعد نهاية زراعة محصول الطماطم في نهاية الشهر الرابع لغاية الشهر التاسع، كونه يساهم بشكل كبير في تثبيت النيتروجين في التربة".

والفول السوداني هو نبات حولي من فصيلة البقليات، موطنه الأصلي المناطق الاستوائية من أمريكا الجنوبية.