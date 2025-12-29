تراجع أسعار المعادن النفيسة والفضة تهبط بعد تجاوزها 80 دولارًا للأونصة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار المعادن النفيسة، اليوم الاثنين، مع انخفاض الفضة بعد أن تجاوزت حاجز 80 دولارًا للأونصة في وقت سابق، كما تراجع الذهب من مستويات قياسية قريبة، في ظل لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، ما قلّص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4512.74 دولارًا للأونصة بحلول الساعة الـ 02:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجّل مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا للأونصة يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.4% إلى 4536.40 دولارًا للأونصة، وفقا لوكالة "رويترز".

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 78.12 دولارًا للأونصة، بعدما سجّلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا للأونصة.

وجاء تراجع المعادن النفيسة بالتزامن مع تهدئة نسبية في المخاوف الجيوسياسية، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من التراجع الحالي، سجّلت أسعار الفضة ارتفاعًا بنحو 181% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، بدعم من قيود المعروض وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري. كما ارتفع الذهب بنحو 72% خلال عام 2025، محققًا مستويات قياسية متتالية.

وفي المعادن الأخرى، انخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 2441.20 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسيًا بلغ 2478.50 دولارًا، في حين هبط البلاديوم بنسبة 8% إلى 1771.99 دولارًا للأونصة.