التخطيط: الفرد العراقي يهدر 143 كغم من الطعام سنوياً

شفق نيوز - بغداد

عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمُبادرة الوطنية للحد من الفقد والهدر في الطعام، والتي تأتي في ‏إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات المتعلقة بشُحّ الموارد وتغير ‏المُناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج .‏

وبهذا الصدد قال وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، إنّ الفقد والهدر في الطعام ظاهرة موجودة في ‏جميع أنحاء العالم، لكن نسبتها تعدّ مرتفعة في العراق، والتي ترتبط بمواضيع عديدة منها الأمن الغذائي ،والتخفيف من ‏حدة الفقر وأهداف التنمية المستدامة، المتمثلة بالحفاظ على الأرض وغيرها .‏

وأضاف أن، الاجتماع يهدف إلى اطلاق المبادرة الوطنية للحد من الفقد والهدر في الطعام، واستعراض واقعه، ‏وكذلك تحديد أدوار الجهات الحكومية والشُركاء الدوليين، ومناقشة خارطة الطريق الوطنية له، مع الاتفاق على الخطوات ‏التنفيذية وجدول العمل لتنفيذ المبادرة . ‏

من جانبه قدم مدير عام الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر مؤيد اسماعيل عرضا تقديميا ‏عن المبادرة اوضح فيه، أن مبررات إطلاق المبادرة تتضمن غياب الإطار التنظيمي وارتفاع معدلات الفقد الغذائي، ‏و استنزاف الموارد المائية والأنماط الاستهلاكية، مبينا أن أثار الفقد والهدر الغذائي تتمثل في خسائر اقتصادية ‏ضخمة واستنزاف الموارد الطبيعية، وزيادة الانبعاثات مع تفاقم مشكلة الجوع وسوء التغذية. ‏

وأضاف أن، الفقد والهدر في الطعام يعدّ من أبرز التحديات التي تواجه النظّم الغذائية على المستوى العالمي والوطني، لما ‏يترتب عليه من أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية، مُوضحا أنّ اعتماد متوسط هدر الطعام للفرد في العراق يبلغ (143) ‏كيلوغراما سنويا، والذي يعدّ مرتفعا جدا، مشيرا إلى أن أهداف المبادرة تتمثل في الإطار التشريعي وكفاءة الانتاج، وكذلك ‏تقليل الهدر ومعالجة المخلفات مع تعزيز الشراكات والتوعية المجتمعية . ‏

من جهتها قدمت مدير عام دائرة التنمية البشرية مها عبد الكريم الراوي عرضا عن تقديميا حول تنفيذ ‏تجربة الأردن لهدر الطعام أوضحت فقه، الإجراءات المقترحة التي تتمثل في رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الشراء ‏والاستهلاك للمواد الغذائية، وتفعيل الإجراءات القانونية، وفرض عقوبات، ورسوم على كمية النفايات العضوية الضخمة ‏عن المطاعم والفنادق والمستشفيات.‏

واقترحت الراوي أن، تتضمن الإجراءات أيضاً آلية الترتيب الهرمي للفاقد من الغذاء، وإنشاء مصانع لإعادة تدوير المُخلفات ‏العضوية، مع تحسين آليات خزن وتوزيع الحصص الغذائية، للحد من التلف مع إنشاء مشروعات صغيرة لإعادة توزيع ‏الطعام الصالح للاستهلاك، وإنشاء انظمية لوجستية رقمية لمتابعة الكميات وضمان الوصول .‌‎ ‎

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات (الثقافة ، الشباب والرياضة ، التعليم العالي والبحث العلمي ، الصحة ، البيئة ، ‏الموارد المائية ، التجارة ، الزراعة و التربية )، ومنظمة الأغذية والزراعة، منظمة معاٌ لحماية الإنسان والبيئة ‏ومنظمة أغصان للتنمية الزراعية والبيئية، فضلا عن ممثلي الدوائر المعنية في الوزارة.