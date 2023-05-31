الفرد العراقي في مؤخرة حجم الإنفاق على التبغ سنوياً

شفق نيوز/ احتل العراق المراتب الأخيرة بأكبر متوسط إنفاق الفرد للتبغ ومنتجاتها سنوياً، بينما احتلت الأردن ومصر المراتب الأولى حسب جدول نشرته وكالة الشرق بلومبيرغ لـ 15 دولة عربية.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على بيانات نشرتها بلومبيرغ نقلا عن Fitch solutions، واظهرت أن متوسط إنفاق الفرد الاردني من التبغ ومنتجاته يبلغ 120.5 دولار سنويا، فيما يبلغ إجمالي الإنفاق الإجمالي في الأردن على التبغ 1.37 مليار دولار سنويا، تليها مصر حيث يبلغ متوسط إنفاق الفرد المصري من التبغ ومنتجاته 86.7 دولارا سنويا واجمالي الإنفاق 9.77 مليارات دولار سنويا، يليها السعودية بمتوسط سنوي يبلغ 68.1 دولارا وإجمالي 2.52 مليار دولار سنويا".

وجاءت لبنان رابعاً بمتوسط 55.3 دولارا وإجمالي 0.30 مليار دولار سنويا، تلتها تونس بمتوسط 55.3 دولارا سنويا وإجمالي 0.62 مليار دولار سنويا، يليها الجزائر بمتوسط 47.1 دولارا سنويا وإجمالي 2.15 مليار دولار سنويا، تليها الإمارات بمتوسط 43 دولار سنويا وإجمالي 0.41 مليار دولارا سنويا ".

وأما العراق، فجاء بالمرتبة 12 بالجدول بمتوسط انفاق الفرد من التبغ ومنتجاته 14.1 دولارا سنوياً وإجمالي انفاق يبلغ 0.64 مليار دولار سنويا، يليه عُمان بمتوسط يبلغ 9.4 دولارات سنويا واجمالي انفاق يبلغ 0.04 مليار دولار سنويا، يليه السودان بمتوسط 6.9 دولارات سنويا واجمالي يبلغ 0.33 دولارا سنويا، يليه بالمرتبة الاخيرة اليمن بمتوسط 5.9 دولارات واجمالي يبلغ 0.20 مليار دولار سنويا.