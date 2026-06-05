"الفاو" تسجل تراجعاً بأسعار الغذاء العالمية الشهر الماضي

شفق نيوز- متابعة

سجلت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، يوم الجمعة، تراجعاً بنسبة 0.2% في أسعار المواد الغذائية العالمية خلال شهر آيار/ مايو الماضي مقارنة بالمستوى المعدل لنيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت أن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 130.8 نقطة في آيار/ مايو الماضي، بانخفاض طفيف عن مستواه المعدل في نيسان/ أبريل البالغ 131 نقطة.

وفي تقرير منفصل، قدرت "الفاو" إنتاج الحبوب العالمي لموسم 2026/2027 بنحو 2.982 مليار طن، بانخفاض 2% على أساس سنوي.