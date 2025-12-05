الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي

شفق نيوز- روما

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالميا، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير.

وذكرت الفاو أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 بالمئة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 بالمئة عن ذروة سجلها في مارس 2022 عقب بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع للفاو 5.9 بالمئة عن تشرين الاول/ أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، متأثرا بتوقعات وفرة المعروض عالميا، بينما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 بالمئة مواصلا الانخفاض للشهر الخامس على التوالي مما يعكس زيادة إنتاج الحليب وزيادة المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 بالمئة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

وزادت أسعار القمح نتيجةً للطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، بينما زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أمريكا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت الفاو أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضا إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، مما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.