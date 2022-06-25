الفاو: العراق سيضاعف وارداته من القمح بنسبة 100%

شفق نيوز/ توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم السبت، ان يضاعف العراق وارداته من القمح بنسبة 100% خلال 2022-2023.

وقالت المنظمة في جدول لها لشهر حزيران 2022، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع ان تصل واردات العراق لمحصول القمح الى ثلاثة ملايين طن، مقارنة 2021-2022 الذي استورد فيه 1.5 مليون طن، واستورد 2.5 مليونان طن خلال 2020-2021".

واضافت انه "من المتوقع أيضا ان يصل انتاج العراق من القمح خلال موسم الحالي 2022 الى اربعة ملايين طن، بعد ان كان انتاجه للموسم الماضي 4.2 ملايين طن، وايضا 4.2 ملايين طن لعام 2020".

واشارت الى انه من "المتوقع كذلك ان لا يستورد العراق لأي كمية من محصول الشعير للعام الحالي، كما هو الحال للأعوام السابقة التي لم يستورد فيها اي كمية من الشعير".

وتوقعت المنظمة أيضا ان "يصل انتاج محصول الشعير للعام الحالي 2022 في العراق 500 الف طن، بعد ان كان 300 الف طن في عام 2021، فيما بلغ انتاجه في عام 2020 حوالي 1.2 مليون طن".

ويستورد العراق كميات كبيرة من القمح لسد النقص في كميات الدقيق التي يتم توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية، وتعتبر استراليا وكندا وامريكا اهم الدول المصدرة للقمح الى العراق.