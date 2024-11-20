الغيص: النفط والغاز هبة الله وعلى العالم استثمار مصادر الطاقة دون استثناءات

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، يوم الأربعاء، أن على العالم تبني جميع مصادر الطاقة من دون استثناءات.

وقال الغيص، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب29" إن النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

وتتوافق تصريحاته مع الكلمة الافتتاحية لرئيس أذربيجان إلهام علييف الذي رد خلالها على انتقادات غربية لصناعة النفط والغاز في بلاده، ووصف هذه الموارد أيضا بأنها "هدية من الله".

وذكر الغيص، وهو مسؤول تنفيذي مخضرم في قطاع النفط الكويتي، في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان "إنهما في الواقع هبة من الله".

وأضاف "تؤثر هذه الموارد في كيفية إنتاج الطعام وتعبئته ونقله، وكذلك على إجراء الأبحاث الطبية وتصنيع وتوزيع المستلزمات الطبية. يمكنني الاستمرار في ذكر عدد لا نهائي من الأمثلة".

وأشار إلى أن حكومات العالم، التي حددت سقفاً لارتفاع حرارة الكوكب خلال قمة باريس عام 2015 لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، يمكنها تحقيق أهدافها المناخية دون التحول بعيداً عن النفط.

وتابع الغيص "اتفاقية باريس تركز على خفض الانبعاثات وليس على اختيار مصادر الطاقة".

وقالت "أوبك" إن تقنيات مثل التقاط الكربون يمكن أن تعالج تداعيات تغير المناخ الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.