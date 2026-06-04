الغموض في هرمز يواصل الضغط على تدفقات النفط العراقية

شفق نيوز- متابعة

ما تزال حالة "عدم اليقين" التي تحيط بحركة الملاحة في مضيق هرمز تلقي بظلالها على تدفقات النفط من دول الخليج، بما فيها العراق، رغم مؤشرات على زيادة محدودة في حركة ناقلات النفط خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب تحليل نشرته وكالة رويترز، فإن كميات النفط المخزنة على متن الناقلات داخل الخليج تراجعت من 184 مليون برميل في آذار الماضي إلى نحو 148 مليون برميل حالياً، ما يشير إلى تسارع نسبي في خروج الشحنات النفطية من المنطقة.

ورغم ذلك، ما تزال حركة العبور عبر المضيق أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، إذ يبلغ متوسط عدد ناقلات النفط العابرة نحو ثلاث ناقلات يومياً فقط، مقارنة بالمعدلات المسجلة قبل الأزمة، وسط استمرار المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين البحري.

ويرى محللون أن عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية تتطلب استقراراً أكبر في الملاحة البحرية وعودة الناقلات الفارغة إلى موانئ الخليج، وهو ما يعد عاملاً أساسياً لاستئناف الإنتاج والصادرات بشكل منتظم، بما ينعكس على الدول النفطية في المنطقة ومنها العراق.