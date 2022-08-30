"الغلق أمام المسافرين فقط".. استمرار الحركة التجارية بين العراق وإيران

شفق نيوز/ أكد مسؤولون، اليوم الثلاثاء، استمرار الحركة التجارية بين العراق وإيران، مشيرين إلى أن الغلق أمام المسافرين فقط.

وقال مسؤول أمني عراقي رفيع في ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الإيرانية وبالاتفاق مع الجانب العراقي أصدرت أوامر بإيقاف توافد ودخول الزائرين الايرانيين المتجهين الى العتبات المقدسة لدواع أمنية على خلفية أحداث العنف في المنطقة الخضراء وعدة محافظات، مبينا أن القرار مؤقت لحين استتباب الأوضاع الأمنية وإعادة فتح الطرق ورفع حظر التجوال.

وأوضح المسؤول الأمني، أن إيقاف دخول الزائرين الإيرانيين جاء لتحوطات أمنية احترازية لحماية الزائرين من أي خطر أمني، مؤكدا في الوقت ذاته أن منفذ المنذرية يمارس نشاطه التجاري بشكل طبيعي ولم يتأثر بأحداث العنف.

وبين أن القوافل التجارية لا زالت تتوافد من الجانب الايراني دون أي عوائق او موانع تذكر.

من جانبها أصدرت إدارة معبر حاج عمران الحدودي توضيحا بشأن السفر الى إيران، وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ننوه الى ان معبر حاج عمران الحدودي مغلق أمام سفر المواطنين إلى إيران وذلك بعد ابلاغنا من قبل ادارة معبر تمرچين الواقع في الجانب الايراني اغلاق المعبر امام سفر المواطنين لايران الى اشعار اخر".

واشار البيان الى ان "الحركة التجارية في المعبر ستبقى مفتوحة بشكل طبيعي".

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، إغلاق الحدود البرية مع العراق وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها مناطق وسط وجنوب العراق.

ونقلت وكالة "إرنا" شبه الرسمية الإيرانية عن نائب وزير الداخلية الايراني لشؤون الامن وانفاذ القانون مجيد ميراحمدي، قوله في أعقاب التطورات والاضطرابات وفرض حظر التجول في عدة مدن عراقية، فقد تم إغلاق الحدود البرية لجمهورية إيران الإسلامية والعراق حتى إشعار آخر.

كما طالب من زوار العتبات المقدسة ومن يعتزم السفر الى العراق عدم الذهاب الى الحدود البرية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأنباء والمعلومات الاضافية من قبل وزارة الداخلية.