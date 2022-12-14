الغاية إيصالها إلى 20 مليار دولار.. إيران: زيادة في صادراتنا إلى العراق بنسبة 4% خلال 8 أشهر فقط

شفق نيوز/ أعلنت منظمة ترويج التجارة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن قيمة الصادرات الايرانية غير النفطية الى العراق، ارتفعت بنسبة 4% خلال الأشهر الثمانية الاولى من السنة الايرانية الحالية (21 اذار -21 تشرين الثاني 2022)، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بيّن تقرير اقتصادي أن العراق يعد ثاني أكبر شريك تجاري لطهران.

ونقلت صحيفة "طهران تايمز" الايرانية عن رئيس المنظمة علي رضا بيمان باك قوله إن "إيران صدرت سلعاً غير نفطية بقيمة (4.305) مليارات دولار الى العراق خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الايراني، بينما كان حجم هذه السلع بقيمة (4.133) مليارات دولار في العام الماضي"، لافتا الى "ارتفاع قيمة هذه الصادرات بنسبة 4% عن العام السابق.

وحول العقوبات التي تعرقل تنمية التجارة الخارجية لإيران خصوصاً القيود البنكية، أوضح المسؤول الايراني أن "المنظمة المسؤولة عن التجارة الخارجية وضعت عدة برامج لتطوير الصادرات الى العراق والمحافظة على السوق العراقي".

وأضاف بايمان باك انه "تم انشاء 5 مراكز تجارية في مدن عراقية مختلفة، وتنظيم حوالي 30 جناحاً ايرانياً في معارض دولية سنوية في العراق في مدن مختلفة من البلد، بالاضافة الى حوالي 10 مؤتمرات، واستقبال نحو 30 وفدا تجاريا من العراق في معارض دولية في ايران، الى جانب تفعيل المكاتب التجارية المتخصصة بالتجارة وتنظيم التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتقديم 3 الاف استشارة تجارية للقطاع الخاص".

ولفت التقرير الى ان رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة يحيى الاسحاق أعلن الاحد الماضي، انه "تمت تسوية تحديات تتعلق بالتجارة بين البلدين بينما من المتوقع وصول حجم التجارة بينهما الى 10 مليارات دولار مع حلول نهاية السنة الإيرانية الحالية (20 مارس/اذار 2023)"، مبيناً أن البلدين "حددا هدفاً يتمثل بتحقيق 20 مليار دولار في تجارتهما السنوية".

وبعدما ذكر بان بغداد وطهران كان لديهما في السابق تجربة الوصول الى 14 مليار دولار في تجارتهما السنوية في سنوات سابقة، لفت الى ان "الركود في التجارة الدولية وتراجع مبيعات الكهرباء والطاقة الى العراق، هي من بين الاسباب الرئيسية لتراجع التبادلات التجارية بين البلدين".

واشار التقرير الايراني الى ان "قيمة صادرات إيران الى العراق ازدادت بنسبة 20٪ خلال السنة الإيرانية السابقة (المنتهية في 20 آذار) مقارنة بالعام الذي سبق، وان ايران صدرت الى العراق ما قيمته 8.916 مليار دولار من السلع في العام نفسه، وهو ما يجعل العراق ثاني اكبر شريك تجاري لطهران".

وكانت الصادرات الى العراق تشكل 18.3% من اجمالي البضائع غير النفطية للبلاد خلال العام السابق.