العيداني يشكل خلية أزمة لحماية المؤسسات النفطية في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف حماية المؤسسات النفطية والمنشآت الحيوية في المحافظة، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وتصاعد استهداف حقول النفط والشركات الأجنبية.

وقال العيداني، خلال اجتماع أمني موسع ضم القادة الأمنيين وممثلي الشركات النفطية واللجان المعنية في مجلس المحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه تقرر تشكيل خلية أزمة بإدارة الحكومة المحلية لمتابعة جميع الملفات المتعلقة بأمن المؤسسات النفطية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك الدوائر المرتبطة بأمن المواطن والخدمات الأساسية، عبر تنسيق مباشر بين القوات الأمنية والشركات الأمنية الخاصة والمؤسسات المعنية.

وأضاف أن بعض العاملين في الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص غادروا العراق لأسباب احترازية، إلا أن شركة نفط البصرة وشركة مصافي الجنوب أكدتا قدرتهما على تشغيل الحقول والمنشآت حتى في حال مغادرة بعض كوادر الشركات الساندة.

وأشار أيضاً إلى أن مخزون الوقود والغاز، بما في ذلك غاز الطهي والغاز المجهز لمحطات توليد الكهرباء، مؤمَّن خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى وجود خطة لحماية الحقول النفطية جرى إعدادها بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وتنفذ بإشرافه المباشر.

ويأتي هذا التحرك بعد هجمات شهدتها البصرة خلال اليومين الماضيين، حين اندلع حريق في مكاتب ومستودعات تابعة لشركتي هاليبرتون وكيه.بي.آر الأميركيتين عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف مجمعاً يضم موظفين لشركات نفط أجنبية، بحسب مصادر أمنية تحدثت لوكالة شفق نيوز.

وتزامن ذلك مع قرار شركة توتال إنرجيز الفرنسية بإخلاء موظفيها الأجانب من مشاريعها في البصرة في اليوم نفسه، في خطوة عكست تصاعد القلق الأمني لدى الشركات العاملة في جنوب العراق.