العيداني يحث الشركات البريطانية على الاستثمار في ثلاثة مجالات بالبصرة

شفق نيوز/ دعا محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الاربعاء، الشركات البريطانية إلى تسجيل أعمالها في المحافظة، وفي مقدمتها مشاريع "المياه" والطاقة"، و"البُنى التحتية".

وقال العيداني لوكالة شفق نيوز عقب لقاء جمعه مع السفير البريطاني لدى العراق عرفان صدّيق، إن "اللقاء تطرق إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة والعراق، ولا سيما محافظة البصرة"، موضحًا أنه "جرى بحث عدد من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطن البصري، ومنها المياه والخدمات العامة والبنية التحتية".

واضاف، أن "بيئة البصرة باتت مهيأة للاستثمار، وندعو الشركات البريطانية إلى تسجيل أعمالها في المحافظة والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة مع ما تمتلكه من خبرة كبيرة وثقة لدى الشارع البصري".

بدوره قال السفير البريطاني في تصريح للوكالة، إن "هذه الزيارة تُعد الأولى له إلى محافظة البصرة منذ تسنمه مهام منصبه"، معربًا عن "سعادته بزيارة المدينة والاطلاع على أوضاعها".

وأكد أن "البصرة تمثل المحرك الاقتصادي للبلد، مع وجود العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة بين بريطانيا والعراق فيها".

وأضاف: "نتطلع إلى دعم هذه المشاريع ومتابعتها، ولا سيما في قطاع المياه، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والبنية التحتية، التي تُعد من أولويات واحتياجات أهالي البصرة والعراق عمومًا".

وأوضح السفير أن "زيارته الأخيرة إلى البصرة كانت في عام 2010، و اليوم لاحظ تقدمًا كبيرًا في الوضع الأمني والاستقرار شهدته السنوات الأخيرة، ما يشجع الشركات البريطانية على الاستثمار في المحافظة والعراق بشكل عام".

وعلى صعيد ذي صلة، بحث العيدانيّ، مع السفير الإماراتي لدى العراق سالم عيسى الزعابي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المحافظة ودولة الإمارات، مؤكداً وجود فرص واعدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

وقال العيدانيّ لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية متجذرة مع دول الخليج العربي، وفي مقدمتها دولة الإمارات"، مشيراً إلى "وجود الكثير من المشتركات والفرص التي يمكن استثمارها في تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين".

من جانبه، اكد السفير الزعابي في تصريح للوكالة، إنه "سعيد جداً بهذه الزيارة والاطلاع على المعالم والفرص الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة"، مضيفاً بالقول: "نرى إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ونأمل أن تشكل هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين دولة الإمارات والعراق، ولاسيما مع البصرة".