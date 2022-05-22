العواصف الصفراء تفتك بنحل ديالى وتخفض تكاثره بنسبة 25%

شفق نيوز/ اكدت الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين اليوم الاحد، ان العواصف الترابية وموجات الاتربة سببت اضرارا جسيمة لقطاع تربية النحل في ديالى فيما عولت على معالجة مشاكل النحل بالارتحال الصيفي.

وقال رئيس الجمعية علوان عبد الرزاق المياحي لوكالة شفق نيوز؛ ان "العواصف الترابية تسببت بانخفاض عمليات تكاثر النحل وتلقيح الملكات بنسبة تعدت الـ25% الى جانب تسببها بانخفاض إنتاج النحل بشكل ملحوظ".

واوضح المياحي؛ ان "العواصف الترابية تسببت بهلاك الازهار واندثارها بالاتربة والغبار جراء العواصف الصفراء، الأمر الذي أدى الى منع النحل من امتصاص رحيق الأزهار وتكوين الغذاء اللازم لإنتاج النحل".

وأشار المياحي إلى أن "النحالين يعولون على موسم الارتحال الصيفي ونقل خلايا النحل الى مناطق الغطاء النباتي في مدينة ربيعة التابعة لنينوى بدءا من الشهر الحالي لنهاية شهر أيلول القادم لمعالجة مشاكل انحدار تكاثر النحل وانخفاض إنتاج العسل في الظروف الحالية"، لافتا الى بدء عمليات الارتحال المنظمة من ديالى الى المناطق ذات الخضرة النباتية.

وذكر المياحي، أن "أعداد النحالين في ديالى يتجاوز الـ800 نحال موزعين في عموم الوحدات الإدارية، ولكن نتيجة للظروف القاسية التي يمر بها البلد انخفض بنسبة 20%".

وتضم الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين أكثر من 1300 نحال موزعين في ديالى ومحافظات اخرى، فيما يبدأ موسم جني العسل مع حلول فصل الشتاء.