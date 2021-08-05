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العمل تكشف سبب منع شمول 400 الف عائلة بالرعاية الاجتماعية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-05T11:33:45+0000
العمل تكشف سبب منع شمول 400 الف عائلة بالرعاية الاجتماعية

شفق نيوز/ كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الخميس، عن سبب منع شمول 400 الف عائلة الجديدة بشبكة الحماية الإجتماعية، مشيرة إلى تخفيض مخصصات الوزارة إلى 3 تريليون دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد التصويت قانون الموازنة في مجلس النواب، تم استقطاع مبالغ من الموازنة العامة"، مبيناً أن ذلك "أثر على عمل الوزارة خصوصاً هيئة الحماية الاجتماعية". وأضاف العقابي، أن "الوزارة لم تستطع إضافة أي شمول جديد بسبب عدم وجود تخصصات مالية"، موضحاً أن تلك التخصصات "كانت في قانون الموازنة نحو 5 تريليون دينار وبعد تخفيضها أصبحت 3 تريليون دينار".

وأشار إلى أن "هذا التخفيض اثر على عمل الوزارة ومنع شمول عوائل جديدة"، مضيفاً أن الوزارة "كانت تأمل بعد التصويت على الموازنة شمول 400 الف أسرة جديدة بالرعاية الاجتماعية، إلا ان عدم وجود تخصيص مالي حال دون ذلك".

وكانت الوزارة فضلاً عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، قد اعلنتا مطلع العام الحالي امكانية شمول نحو 400 ألف اسرة جديدة الى شبكة الرعاية الاجتماعية.

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