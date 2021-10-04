العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر أكتوبر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الاثنين، إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الاول الجاري لأكثر من مليون و400 ألف مستفيد في بغداد والمحافظات"، داعياً "الأسر المستفيدة الى تسلم رواتبهم من المنافذ المعتمدة".

وأوضح أن "رواتب الاعانة الاجتماعية توزعت بين 431418 أسرة تعيلها نساء بمبلغ يصل الى اكثر من 64 مليار دينار، و992067 أسرة يعيلها رجال بمبلغ يصل الى اكثر من 239 مليار دينار"، مضيفا أن "صرف الاعانة سيطلق تدريجيا".