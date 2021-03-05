العمل تصرف مكافأة 100 ألف دينار للعمال المتقاعدين

شفق نيوز/ وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، يوم الجمعة، صندوق ضمان وتقاعد العمال بصرف مكافأة قدرها 100 الف دينار للعمال المتقاعدين لكل دفعة.

وقال الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 4-3-2021 قرر صرف مكافأة للعمال المتقاعدين بواقع 100 الف دينار لكل دفعة على ان لا تتجاوز ثلاث دفعات واعتبارا من الدفعة المقبلة لحين اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد".

واضاف أن "الزيادة ستكون ٥٠ ألف دينار شهريا ولمدة ستة اشهر".