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ستصرف شهرياً.. العمل تزف بشرى إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-05T16:37:46+0000
ستصرف شهرياً.. العمل تزف بشرى إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، يوم الثلاثاء، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الأولى لعام 2021.

وقال الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني من عام 2021 لأكثر من مليون و(300) ألف أسرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كوردستان بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (202) مليار دينار".

ودعا الوزير العراقي، الأسر المستفيدة، إلى "التوجه لمنافذ الصرف لتسلم رواتبهم، مؤكدا عليهم مراعاة الالتزام بالشروط الصحية لخلية أزمة وباء كورونا خوفاً عليهم من انتقال المرض".

وأضاف، أن "مجموع الأسر التي يعيلها رجال يبلغ أكثر من (974452) أسرة وإجمالي مبالغ رواتبها يصل إلى أكثر من (153) مليار دينار، أما الأسر التي تعيلها نساء فبلغت أكثر من (424139) أسرة بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (48) مليار دينار".

وقال الركابي إن "الإعانة الاجتماعية أصبحت شهرية بعد أن كانت توزع كل شهرين".

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