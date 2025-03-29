العملة الإيرانية تواصل تراجعها الحاد.. الدولار يجتاز 105 ألف تومان
شفق نيوز/ تواصل العملة الإيرانية هبوطها الحاد وسط انتقادات لافتقار البنك المركزي لأي تحرك ملموس في مواجهة التراجع المقلق.
فقد تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران 105 ألف تومان، كما سجّل سعر القطعة الذهبية (تصميم جديد) مستوى قياسياً عند 103 مليون تومان.
وفيما يلي بقية الأسعار في السوق:
اليورو: 113,460 تومان
الجنيه الإسترليني: 135,590 تومان
الدولار الكندي: 72,980 تومان
اليوان الصيني: 14,430 تومان
الدرهم الإماراتي: 28,540 تومان
الليرة التركية: 2,760 تومان
مئة دينار عراقي: 8,000 تومان
المانات الأذربيجاني: 61,650 تومان
أسعار الذهب والعملات المعدنية:
سكة جديدة: 103,000,000 تومان
سكة قديمة: 95,000,000 تومان
نصف سكة: 65,000,000 تومان
ربع سكة: 35,000,000 تومان
غرام الذهب عيار 18: 8,322,000 تومان
أونصة الذهب (دولياً): 3,085 دولاراً
ويحذّر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعّال من البنك المركزي قد يمهد لمزيد من التدهور في قيمة التومان وارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.