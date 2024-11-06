العملة الإيرانية تهوي لأدنى مستوى لها على الإطلاق إثر فوز ترامب

شفق نيوز/ تراجعت العملة الإيرانية أمام الدولار اليوم الاربعاء، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وتزامن ذلك مع نتائج أولية تحدثت عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالسباق الرئاسي في الولايات المتحدة.

وجرى تداول العملة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عند مستوى 703 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.

وللمقارنة فقد كان الدولار الأمريكي يعادل 32 ألف ريال إيراني حين تم إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في العام 2015.

وعقب ذلك في العام 2018 انسحب دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي ما أثار سنوات من التوترات بين طهران وواشنطن التي لا تزال قائمة حتى اليوم.