العملة الإيرانية تهوى لأدنى مستوياتها أمام الدولار

شفق نيوز/ وصل سعر الدولار في ختام معاملات يوم الاربعاء إلى 80 ألف تومان، وهو أدنى مستوى تصل له العملة الإيرانية.

وتشير الدراسات إلى أن أسعار العملات الأخرى في سوق طهران شهدت زيادة تتراوح بين 27 و77 في المائة على مدار العام الماضي.

وفي نهاية معاملات يوم أمس الثلاثاء، تم تداول الدولار الأميركي في الصرافات النقدية بسعر وصل إلى 80 ألف تومان، وفي حوالات العملات بلغ السعر 82 ألف تومان. كما تم تداول الجنيه الإسترليني بسعر 100 ألف تومان.

وقد بدأ سوق العملات في طهران صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، بتداول الدولار بسعر 79 ألف تومان، قبل أن ينخفض لاحقا إلى 77 ألفا و900 تومان.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 20 بالمئة من قيمته منذ بدء التوترات الأخيرة في سوريا ولبنان.

‎ويخشى تجار العملة في إيران من احتمال وصول سعر الدولار إلى مستويات متدنية أكثر إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط لوقت أطول.

يذكر أن نظام بشار الأسد كان حليفا قويا لإيران، ويعتبر تغيير نظام الحكم في سوريا إضعافا ليس فقط للدور الإيراني في المنطقة وإنما لعقيدة السياسة الخارجية الإيرانية ككل.