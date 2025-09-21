العملة الإيرانية تنخفض عند 105 تحت تأثير "سناب باك"

شفق نيوز- طهران

تراجعت العملة الإيرانية مجدداً، يوم الأحد، متجاوزة حاجز 105 آلاف تومان مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، وهو مستوى قياسي يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإيراني في ظل إعادة فرض العقوبات الدولية.

وبحسب منصات مختصة بتتبع أسعار الصرف، سجل الدولار الأميركي النقدي في طهران نحو 105 آلاف تومان، كما ارتفعت أسعار الذهب بشكل متواز، إذ قفز سعر المسكوكات الذهبية والغرام عيار 18 إلى مستويات جديدة.

ويأتي هبوط العملة بعد أيام من إعلان القوى الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، متهمةً إياها بعدم الالتزام بقيود الاتفاق النووي.

الخطوة أثارت مخاوف أعمق بشأن صادرات النفط الإيرانية وإمكانية تقييد تعاملاتها المالية، ما دفع المتعاملين والمواطنين إلى التوجه نحو الدولار والذهب كملاذ آمن.

يُذكر أن الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً من تضخم مرتفع وتباطؤ في النمو، فيما يحذر خبراء من أن استمرار التراجع قد يؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.