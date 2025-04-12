العملة الإيرانية تلتقط أنفاسها على وقع المفاوضات النووية

شفق نيوز/ قبل ساعات من بدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عُمان، تعزّزت قيمة العملة الإيراني مجدّدًا، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 98 ألف تومان.

وفي ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة والاضطرابات في أسواق العملات والذهب، وصل سعر الدولار الأسبوع المنصرم إلى عتبة 106 آلاف تومان.

هذه التقلبات ازدادت بعد أن هددت الولايات المتحدة طهران بالمواجهة العسكرية، بالإضافة إلى استئناف سياسة الضغط الأقصى الأمريكية، ما انعكس بشكل مباشر على أسواق الدولار والعملات الذهبية في إيران.

وتشير الإحصائيات التي أعلنها المسؤولون في إيران إلى معدل تضخم رسمي يبلغ 40% وقفزة في معدل البطالة إلى أكثر من 70%.

كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات الطبية بأكثر من 100%، مما تسبب في صعوبات لملايين الإيرانيين في تلبية احتياجاتهم الأساسية.