العملة الإيرانية تتدهور لمستوى تاريخي مع ضغوطات ترامب

شفق نيوز/ هوى الريال الإيراني، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض سياسة أقصى الضغوط على طهران.

في غضون ذلك، ووفقاً لتقرير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في العام الإيراني الجاري أكثر من 45%، بينما ارتفعت نسبة الأسر تحت خط الفقر إلى 40%.

وأظهرت البيانات التي نشرتها مواقع إعلام إيرانية، أن العملة الإيرانية هبطت لليوم الثاني على التوالي في التعاملات غير الرسمية إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار الأميركي.

وارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بإيران نحو 3 آلاف ريال متجاوزا مستويات 92 ألفاً للمرة الأولى في التاريخ.

وهبط التومان الإيراني هبوطاً تاريخياً جديداً إلى أدنى مستوياتها بانخفاضها إلى 9 ملايين و265 ألف تومان مقابل كل 100 دولار، إثر قرارات ترامب باستئناف سياسة الضغط القصوى على إيران ووقف صادرات النفط الإيرانية .

ويدعو أمر ترامب، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية، والسعي إلى "إعادة فرض" عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إلا أنه أشار أيضا إلى عدم رغبته في فرض تلك العقوبات، وإلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران.