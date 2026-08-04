العملة المصدرة في العراق ترتفع إلى 113.6 تريليون دينار بنهاية أيار الماضي

شفق نيوز - بغداد

سجلت العملة المصدرة في العراق ارتفاعاً لتصل إلى أكثر من 113 تريليون دينار بنهاية أيار/مايو 2026، بالتزامن مع استمرار ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي العراقي.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العملة المصدرة بلغت 113.560 تريليون دينار بنهاية أيار/مايو، مقارنة مع 112.896 تريليون دينار في نهاية نيسان/أبريل، و99.799 تريليون دينار في نهاية عام 2025.

كما ارتفع صافي العملة المتداولة خارج المصارف إلى 106.812 تريليونات دينار، مقابل 104.542 تريليونات دينار في نهاية نيسان، و92.560 تريليون دينار في نهاية عام 2025.

في المقابل، انخفضت العملة لدى المصارف إلى 6.748 تريليونات دينار بنهاية أيار، بعد أن بلغت 8.354 تريليونات دينار في نهاية نيسان، فيما سجلت 7.239 تريليونات دينار في نهاية عام 2025.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع العملة المصدرة يعني أن البنك المركزي ضخ كمية أكبر من النقد، لافتاً إلى أن الأهم هو كيفية توزيع هذه الكتلة النقدية داخل الدورة الاقتصادية.

وأضاف أن استمرار تركز الجزء الأكبر من العملة خارج المصارف مقابل انخفاض النقد المحتفظ به داخلها، يعكس استمرار اعتماد الأفراد والشركات على الاحتفاظ بالأموال نقداً بدلاً من إيداعها في الجهاز المصرفي، الأمر الذي يحد من قدرة المصارف على توسيع الإقراض وتعزيز النشاط الاقتصادي.