العملة الصعبة تستقر في العراق قبيل عطلة نهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الخميس، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141400 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصرافة والأسواق المحلية استقرت في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141075 ديناراً مقابل 100 دولار.