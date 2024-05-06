العملة الخضراء تتراجع في بورصات بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم أمس الأحد 145650 ديناراً مقابل 100 كل دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة، بسعر بيع بلغ 14530 ديناراً وشراء 145200 دينار مقابل كل 100 دولار.