العملة التركية تنهار وتتجاوز الـ 14 ليرة / دولار

شفق نيوز/ هوت الليرة التركية من تعاملات يوم الإثنين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة حاجز الـ 14 ليرة / دولار.

بيانات سلبية

جاء انهيار الليرة التركية عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة السنوية والشهرية التركية، والتي كشفت عن انخفاض مبيعات التجزئة على صعيد سنوي إلى 15.2% مقابل القراءة السابقة عند 15.9%.

وفي المقابل تراجعت مبيعات التجزئة على صعيد شهري من 1.2% نزولا إلى 0.9%، بينما انخفض مؤشر الانتاج الصناعي إلى 8.5% مقابل 8.9% في القراءة السابقة، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن يسجل المؤشر 8.3%.

وهوت الليرة التركية خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق دون مستويات الـ 14ليرة / دولار.

وتتراجع الليرة خلال تلك اللحظات في حدود 3% نزولًا إلى مستويات 14.2830 ليرة/ دولار، متجاوز قاعها التاريخي السابق في جلسة 10 ديسمبر الجاري عند مستويات 13.97 ليرة / دولار.

في المقابل من انهيار الليرة التركية، تدافع المستثمرين صوب اقتناء الذهب تحوطا من الهبوط الكبير في قيمة الليرة التركية عقب تلك البيانات الصادمة.

وسجل جرام الذهب التركي خلال هذه اللحظات مستويات قياسية جديدة هى الأعلى على الإطلاق مرتفع بما يقرب من 40 ليرة في الجرام الواحد.

وزاد جرام الذهب التركي خلال تلك اللحظات بأكثر من 4% وصولا إلى مستويات 832.25 ليرة / جرام.