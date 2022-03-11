العملة التركية تلامس 15 ليرة/ دولار بعد بيانات للبنك المركزي

شفق نيوز/ لامست العملة التركية صباح اليوم الجمعة مستويات الـ 15 ليرة / دولار، ويستمر الانخفاض في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي لليوم العاشر على التوالي، لتسجل بذلك أطول وتيرة هبوط منذ نوفمبر الماضي.

جاء ذلك بالتزامن مع إصدار البنك المركزي التركي تقرير ميزان المدفوعات- يناير 2022، والذي أظهر ارتفاع عجز الحساب الجاري بمقدار 5,336 ملايين دولار أمريكي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليبلغ 7,112 ملايين دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، أصبح عجز الحساب الجاري لمدة اثني عشر شهرًا 20,223 مليون دولار أمريكي.

وارتفع عجز التجارة الخارجية المحدد في ميزان المدفوعات بمقدار 6،425 ملايين دولار ليبلغ 8،333 ملايين دولار في هذا السياق.

كما سجل الحساب الجاري، باستثناء الذهب والطاقة، فائضا قدره 1.251 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق، بينما سجل فائضا قدره 1.487 مليون دولار هذا الشهر.