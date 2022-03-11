سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العملة التركية تلامس 15 ليرة/ دولار بعد بيانات للبنك المركزي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-11T09:16:10+0000
العملة التركية تلامس 15 ليرة/ دولار بعد بيانات للبنك المركزي

شفق نيوز/ لامست العملة التركية صباح اليوم الجمعة مستويات الـ 15 ليرة / دولار، ويستمر الانخفاض في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي لليوم العاشر على التوالي، لتسجل بذلك أطول وتيرة هبوط منذ نوفمبر الماضي.

جاء ذلك بالتزامن مع إصدار البنك المركزي التركي تقرير ميزان المدفوعات- يناير 2022، والذي أظهر ارتفاع عجز الحساب الجاري بمقدار 5,336 ملايين دولار أمريكي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليبلغ 7,112 ملايين دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، أصبح عجز الحساب الجاري لمدة اثني عشر شهرًا 20,223 مليون دولار أمريكي.

وارتفع عجز التجارة الخارجية المحدد في ميزان المدفوعات بمقدار 6،425 ملايين دولار ليبلغ 8،333 ملايين دولار في هذا السياق.

كما سجل الحساب الجاري، باستثناء الذهب والطاقة، فائضا قدره 1.251 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق، بينما سجل فائضا قدره 1.487 مليون دولار هذا الشهر.

related

الأسواق التركية تغلق عند أكبر انخفاض للعملة في تاريخ البلاد

Date: 2020-11-02 17:21:38
الأسواق التركية تغلق عند أكبر انخفاض للعملة في تاريخ البلاد

الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

Date: 2020-10-21 09:34:48
الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

Date: 2020-10-27 08:16:51
الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

الليرة التركية تسجل انخفاضاً شديداً

Date: 2020-02-28 09:30:51
الليرة التركية تسجل انخفاضاً شديداً

الليرة التركية تعاود الانخفاض

Date: 2021-12-14 07:27:45
الليرة التركية تعاود الانخفاض

تراجع الليرة التركية بعد إقالة نائب محافظ البنك المركزي

Date: 2021-03-30 08:45:46
تراجع الليرة التركية بعد إقالة نائب محافظ البنك المركزي

بيانات تضخم تعصف بالليرة التركية

Date: 2021-12-10 10:34:16
بيانات تضخم تعصف بالليرة التركية

الليرة التركية تلتقط أنفاسها وتسجل قفزة مقابل الدولار

Date: 2021-12-20 20:44:19
الليرة التركية تلتقط أنفاسها وتسجل قفزة مقابل الدولار