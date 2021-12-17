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العملة التركية تكسر حاجز 16 ليرة/ دولار مسجلة أدنى مستوياتها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-17T07:58:38+0000
العملة التركية تكسر حاجز 16 ليرة/ دولار مسجلة أدنى مستوياتها

شفق نيوز/ سجلت الليرة التركية، يوم الجمعة، انخفاضا قياسيا أمام الدولار بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتجاوزت الليرة 16 مقابل الدولار، مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 يوم الخميس.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الشهور الثلاثة المقبلة.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وتدخل البنك أربع مرات في سوق العملة الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.

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