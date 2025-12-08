العملة الايرانية تواصل نزيفها أمام الدولار

شفق نيوز - بغداد / طهران

واصل التومان الايراني، اليوم الاثنين، انخفاضه أمام الدولار ليسجل أكثر من 124 ألف تومان.

وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات، فقد تم تداول التومان أمام الدولار 124.800 فيما تداول أمام اليورو 145.450، وسجل امام الجنيه الاسترليني 166,500.

وسجل التومان أمام الدولار قبل يومين 122.150 بعد أن كسر حاجز 120 ألف تومان، مستمرًا في مسار الهبوط المتسارع للتومان خلال الأيام الأخيرة.

وفي الأسابيع الماضية، اجتاحت موجة صعودية الأسواق المالية والعملات والذهب في إيران، مسجلةً أرقامًا قياسية متتالية، وممهّدةً مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.

وفي الأشهر الأخيرة، أدى التضخم الجامح، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف بشأن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو اتجاه تعزز بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة وتأكيد مسؤولين في النظام الإيراني استمرار البرنامج النووي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمعدل يزيد على 66 في المائة.