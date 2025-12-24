العملة الايرانية تواصل السقوط الحر وسط تفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد

شفق نيوز - بغداد / طهران

واصلت أسعار العملات الأجنبية في إيران اتجاهها التصاعدي، إذ سجّل سعر الدولار الأميركي، مستوى قياسيًا بلغ أكثر من 136 الف تومان.

وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات، ارتفع سعر الدولار يوم الاربعاء بنحو 0.26% في المئة مقارنة باليوم السابق.

وفي اليوم نفسه، جرى تداول اليورو بارتفاع يقارب 1.7 في المئة مقارنة بيوم الاثنين، عند نحو 158.390 توماناً.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني، ، إلى 181.470 توماناً والليرة التركية إلى 3135 توماناً.

وخلال فترة زمنية تقارب ثلاثة أسابيع، ومنذ 1 ديسمبر، ارتفع سعر الدولار بنحو 12.5 في المئة.

وخلال الأسابيع الماضية، اجتاحت موجة صعودية أسواق العملات والذهب، ومع تسجيل أرقام قياسية متتالية، رُسم مسار جديد من ارتفاع الأسعار.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت حالة التضخم في ايران وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وقد اشتد هذا المسار في أعقاب عودة عقوبات الأمم المتحدة، وتشديد مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة البرنامج النووي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران، في المتوسط، بأكثر من 66 في المئة.