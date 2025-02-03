العملات المشفرة تواصل الهبوط وسط توترات تجارية

شفق نيوز/ واصلت العملات المشفرة تراجعها اليوم الإثنين، في ظل حالة من عدم اليقين التجاري عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرفات جمركية جديدة على الصين وكندا والمكسيك.

وسجلت عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، انخفاضاً بنسبة 5%، لتتداول حالياً عند مستوى 93,300 دولار.

في المقابل، تراجعت عملة إيثر بأكثر من 16%، حيث بلغت قيمتها 2,470 دولاراً.

وبحسب البيانات الأخيرة، وصلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 3 تريليونات دولار.