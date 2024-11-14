العلاق يحث تركيا على فتح حسابات للمصارف العراقية

شفق نيوز/ حثّ محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، يوم الأربعاء، المصارف التركية لفتح حسابات للمصارف العراقية لتوسيع قنوات تمويل استيراد السلع والخدمات بين البلدين، مؤكدا على التعاون في مجال التسويات لمستخدمي البطاقات العراقية في تركيا.

جاء ذلك خلال لقاء العلاق والوفد المرافق له، نظيره محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان في مدينة إسطنبول، حسبما ذكره بيان صادر عن البنك المركزي العراقي.

وذكر البيان أن الطرفين ناقشا انطلاق الآليات الجديدة المباشرة للتحويلات التجارية بين العراق وتركيا إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين الجارين.

ونقل البيان عن العلاق قوله، إن البنك المركزي التركي داعمٌ لخطوات المركزي العراقي في تنظيم العمليات المالية بين البلدين بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية.

وفي لقاء منفصل، اجتمع المحافظ علي محسن العلاق والوفد المرافق له مع الإدارات العامة لفروع المصارف التركية العاملة في العراق، مشدداً على ضرورة توسيع الخيارات التجارية المثمرة بين البلدين و خاصة في القطاع المصرفي .