العلاق يبحث مع النقد الدولي توقيع اتفاقية اقتصادية خلال زيارة مقبلة الى بغداد

شفق نيوز / بحث محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، مع رئيسة صندوق النقد الدولي وضع برنامج مشترك يراعي ظروف البلد الأمنية والاقتصادية و"التحديات الاستثنائية"، فيما تم التباحث أيضاً بشأن توقيع اتفاقية اقتصادية بين العراق والصندوق خلال زيارة وفد فريق صندوق النقد الدولي إلى بغداد الشهر المقبل.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "محافظ العراق في صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق التقى على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن السيدة كريستالينا غورغييفار رئيسة صندوق النقد الدولي، وبحث المحافظ حاجة العراق الى وضع برنامج فنّي مع الصندوق يأخذ بنظر الاعتبار ظروف البلد الأمنية والاقتصادية، خاصةً التحديات الاستثنائية التي كلّفته اثماناً باهظة على مختلف المستويات".

من جانبها أبدت "السيدة كريستالينا تفهماً لأوضاع العراق والظروف التي مر بها، وأيدت مقترح محافظ البنك المركزي بضرورة وجود برنامج مع الصندوق ليكون بمثابة مرجعٍ مثبتٍ للسياسات الاقتصادية بين الطرفين".

كما التقى محافظ المركزي العراقي لاحقاً، بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، وناقش الطرفان قضايا الاستقرار المالي في العراق، الذي عبر عن اهتمام الصندوق بتقديم الدعم اللازم للعراق في قضايا الإصلاح الاقتصادي بما يحقق ارتفاع وارداته غير النفطية تدريجياً، وفق البيان.

وتابع البيان أن "الطرفين تباحثا بشأن ضرورة توقيع اتفاقية بين العراق والصندوق يتحدد إطارها ومحتواها خلال زيارة وفد فريق صندوق النقد الدولي إلى بغداد، كما تهدف الزيارة المزمع اجراؤها الشهر القادم الى تنظيم خطوات الإصلاح الاقتصادي وبرامج الأداء المالي، والجوانب التي يطلب العراق فيها دعماً فنياً واستشارياً".

وأوضح البيان أن "خبراء الصندوق أكدوا للوفد العراقي أهمية أن يَشرَع العراق بإجراء الإصلاحات الاقتصادية في أوقات الوفرة المالية لما تتيحه عوائد النفط من امكانية دعمٍ ومرونة لهذا البرنامج، خاصة تلك المتعلقة بدعم الشرائح الأكثر فقراً وبناء مصدات مالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية".