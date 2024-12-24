العلاق: أطلقنا مبادرات استراتيجية لتمكين المصارف من الحلول الرقمية

شفق نيوز/ قال محافظ البنك المركزي علي محسن، يوم الثلاثاء، إن "رؤية البنك ترتكز على تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وضمان تقديم خدمات مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة".

وأضاف العلاق أنه "من هذا المنطلق، أطلقنا عددًا من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تمكين المصارف والمؤسسات المالية من تبني الحلول الرقمية الحديثة".

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع بعنوان "الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل"، بتنظيم وزارة المالية العراقية في العاصمة بغداد.