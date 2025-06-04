العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص

شفق نيوز/ صرح محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، يوم الأربعاء، بأن البنك المركزي يسعى الى معالجة التحديات التي تواجه عمليات الإقراض في القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال انطلاق ورشة خاصة بإستراتيجية البنك المركزي العراقي لزيادة الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بشكل عام و المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

وقال العلاق في كلمة له خلال افتتاح الورشة، إن خطّة البنك المركزي معالجة التحديات التي تواجه عمليات الإقراض في القطاع الخاص من خلال زيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق النمو المنشود في المشاريع والائتمان الذي يطلقه القطاع المصرفي، فضلاً عن تحديد التصنيف الموحّد للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والدعوة لإنشاء هيكل إداري في التشكيلات الحكومية يُعنى ويهتم بتلك المشاريع.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أطلق في شهر أيار/مايو من عام 2024، الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق للمدّة بين 2024-2029 والتي تم إعدادها بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الإنمائي.