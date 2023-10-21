العلاق: استقرار سعر الصرف عملية كبيرة تتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري والتحويل الخارجي بالعراق

شفق نيوز/ اعتبر محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم السبت، عملية استقرار سعر الصرف الدينار مقابل الدولار أنها "عملية كبيرة" تتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي تحتضنه مدينة اربيل تحت شعار "القطاع المصرفي فرص النهوض ومستقبل الشركات الدولية" بنسخته الأولى.

وقال العلاق في كلمته، إنه "يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2018 ، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية".

وأضاف أنه "نؤكد مرة أُخرى بأن هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال".

وأردف العلاق بالقول إن "هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحدد الاستقرار النقدي، واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك"، مشيرا إلى أن البنك المركزي "يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية الى ان يوصلنا الى الطريق السليم والصحيح ويفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية".