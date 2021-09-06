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العلاقات الخارجية ببرلمان كوردستان تعلن خبراً ساراً بشأن اللاجئين الكورد في سوريا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-06T13:49:30+0000
العلاقات الخارجية ببرلمان كوردستان تعلن خبراً ساراً بشأن اللاجئين الكورد في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان اقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن القنصل التركي في أربيل وعد بإعادة اللاجئين الكورد الذين سبق وأن سلمتهم أنقرة إلى سوريا.

وقال رئيس اللجنة ريبوار بابكةيي، لوكالة شفق نيوز، ان وفداً من اللجنة برئاسته زار اليوم القنصلية التركية في اربيل ليبحث معهم مصير اللاجئين الكورد الذين تم ترحيلهم الى سوريا.

واضاف "طلبنا من القنصلية التركية القيام بكل محاولاتها مع انقرة لاعادة المواطنين الكورد المرحلين الى سوريا ووعدنا القنصل بتسخير كل الجهود من اجل اعادتهم وقررنا ان نبقى على اتصال لحين اعادتهم للاقليم".

وكانت السلطات التركية قد اعلنت في وقت سابق انها ضبطت عدداً من اللاجئين الكورد وقامت بتسليمهم الى سوريا بدلا من ترحيلهم الى اقليم كوردستان.

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