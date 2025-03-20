العقوبات الأمريكية على إيران ترفع أسعار النفط أكثر من دولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، مساء الخميس، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران وتجديد التوترات في الشرق الأوسط التي عارضت القوة في الدولار.

‎وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.16 دولار، أو 1.64٪، إلى 71.94 دولاراً للبرميل في الساعة 9:37 مساء بتوقيت العراق.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، فرض عقوبات جديدة متعلقة بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وشملت فرداً واحداً وعدداً من الكيانات والسفن، بينها مصفاة نفط "تيبوت" التي اعتبرتها "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".

و‎تنتج إيران أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام.

‎وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 512،000 برميل في استطلاع سابق أجرته رويترز.

و‎كان الدولار، الذي ارتفع بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام بسبب عدم اليقين حول التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث ‎ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪، مما جعل النفط الخام أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.