العشرات من ناقلات النفط عالقة في مضيق هرمز

شفق نيوز- متابعة

كشفت مواقع خدمات تتبع حركة السفن، يوم الأربعاء، عن توقف العشرات من ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني فرض السيطرة الكاملة عليه وإغلاقه.

ووفقاً للمواقع فإن المضيق "شبه خالٍ من حركة السفن"، في حين أكدت شبكة "سي أن أن" على أنه منذ يوم أمس الأول الاثنين لم تعبر سوى ناقلتان مضيق هرمز.

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، أعلن أمس الأول الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذراً من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

وأضاف أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكداً أن بلاده "لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.