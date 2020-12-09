العرق ثانياً كأكثر الدول استيراداً للحلويات من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري في إسطنبول يوم الأربعاء، أن العراق جاء ثانياً في قائمة الدول الأكثر استيرادا للحلويات من تركيا خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت الجمعية نقلا عن هالوك أوكيوتور، رئيس شركة "إيهبير" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أنه "تم تصدير كمية من الحلويات والمعجنات التركية ما مجموعه 168.64 مليون دولار إلى 164 دولة في تشرين الثاني، وانه تم تصدير الحلويات إلى 188 دولة في الفترة من كانون الاول إلى تشرين الثاني".

واضاف أن "الدول الخمس الأكثر تصديرًا لها لهذه الحلويات والمعجنات في تشرين الثاني 2020 كانت الولايات المتحدة والعراق وألمانيا وإسرائيل والمملكة المتحدة".

واشار الى ان "الصادرات من منتجات المعجنات ارتفعت بنسبة 4.39 في المائة على أساس القيمة، بالإضافة إلى زيادة المنتجات السكرية والحلويات بنسبة 6.07 في المائة خلال شهر تشرين الثاني ".

يذكر ان العراق يستورد منتجاته الغذائية من دول الجوار وخاصة ايران وتركيا وبنسب متفاوتة.