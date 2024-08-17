العرض والطلب وأسباب خارجية تحلق بأسعار الذهب من جديد بالعراق

شفق نيوز/ كشف أصحاب محال بيع الذهب في السليمانية، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا في أسعار الذهب لأسباب تتعلق بالطلب والعرض إضافة لأسباب أخرى.

وحسب آراس سالار وهو احد تجار الذهب في سوق السليمانية والذي أكد في تصريحه لوكالة شفق نيوز، فإن سعر الذهب عيار 21 وصل في إقليم كوردستان العراق إلى 528 ألف دينار للمثقال الواحد .

وأضاف أن أسعار الذهب استمرت في الارتفاع خلال العامين الماضيين، حيث كانت الأسعار لا تتجاوز 200 دولار للمثقال.

وبين سالار أن عوامل خارجية أثرت على أسعار الذهب محليا وهي الحرب الإسرائيلية وفلسطين وإيران، معتبرا أن هذه كلها عوامل جعلت من سعر الذهب يرتفع مجددا.

وتابع بالقول ان أسعار الذهب في إقليم كوردستان العراق اليوم كانت على النحو الاتي: الذهب عيار 18 بـ 452 ألف دينار للمثقال الواحد، والذهب عيار 21 بـ 528 ألف دينار، و الذهب عيار 24 بـ 600 ألف دينار.