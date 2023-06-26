العراق 66 عالمياً بمؤشر الجوع

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 66 بمؤشر الجوع العالمي خلال عام 2022 حسب منظمتي Welthungerhilfe و Worldwide Concern الألمانية.

وأظهر جدول أعدته المنظمتين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق احتل المرتبة 66 بحصوله على 13.7 نقطة من اصل 212 دولة مدرجة بالجدول وهو بالتالي يدخل في خانة الجوع المعتدل.

واضافت ان العراق انخفض فيه مؤشر الجوع بعد ان وصل في عام 2000 الى 23.8 نقطة لينخفض في عام 2008 الى 20.8 نقطة، ومن ثم انخفض عام 2014 الى 16.6 نقطة، والى 13.7 نقطة في عام 2022.

وقسم المؤشر الجوع إلى خمس فئات تبين مدى معاناة الدول، وجاءت الفئة الأولى باللون الأخضر من صفر الى 9.9 نقطة وهي الدول التي لا تعاني من الجوع وسميت بـ "الواطئة" وجاءت الفئة الثانية بين 10 إلى 19.9 نقطة وهي فئة "المعتدلة"، وجاءت الفئة الثالثة ما بين 20 نقطة الى 34.9 نقطة وهي الفئة التي سميت بـ "الجادة" وجاءت الفئة الرابعة ما بين 35 نقطة الى 49.9 نقطة وهي الفئة التي سميت التي تنذر بـ "الخطر" وجاءت الفئة الخامسة ما بين 50 فأعلى والتي سميت بـ "المقلقة للغاية".

عربيا جاءت الكويت ومن ثم الإمارات وتونس والسعودية والجزائر والمغرب على الترتيب ضمن مؤشرات الجوع ذات الفئة الواطئة، تليها لبنان والاردن ومصر وعمان والعراق على الترتيب ضمن الفئة المتوسطة او المعتدلة، تليها السودان ضمن فئة الجادة وجاءت اليمن ضمن فئة التي تنذر بالخطر وجاءت الصومال ضمن فئة المقلقة للغاية ".

عالميا احتلت بيلاروسيا والبوسنة والهرسك وتشيلي والصين وكرواتيا واستونيا وهنغاريا المراتب الاولى في قائمة أقل الدول بمؤشر الجوع العالمي فيما تذيلت كل من سوريا وجنوب السودان الترتيب العالمي بأعلى مؤشر للجوع العالمي.