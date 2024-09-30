العراق 64 عالمياً بمؤشر الجوع خلال العام الماضي

شفق نيوز/ أظهرت منظمتان ألمانية وإيرلندية مختصتان بمؤشرات الجوع والفقر، أن العراق احتل المرتبة 64 بمؤشر الجوع العالمي خلال العام 2023.

وأظهر جدول أعدته منظمة "Welthungerhilfe" الألمانية، و"Worldwide Concern" الإيرلندية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق احتل المرتبة 64 بحصوله على 13.8 نقطة من أصل 125 دولة مدرجة بالجدول، منخفضاً مرتبتين عن العام 2022 وهو بالتالي يدخل في خانة الجوع المعتدل.

وأضافت أن "العراق انخفض فيه مؤشر الجوع بعد أن وصل في العام 2000 إلى معدل 23.6 نقطة، لينخفض في العام 2008 إلى معدل 20.3 نقطة، ومن ثم انخفض في العام 2015 إلى معدل 16.5 نقطة، وإلى 13.8 نقطة في العام 2023".

وقسم المؤشر الجوع إلى خمس فئات تبين مدى معاناة الدول، وجاءت الفئة الأولى باللون الأخضر من صفر إلى 9.9 نقطة وهي الدول التي لا تعاني من الجوع وسميت بـ"الواطئة"، وجاءت الفئة الثانية بين 10 إلى 19.9 نقطة وهي "المعتدلة"، والفئة الثالثة ما بين 20 نقطة إلى 34.9 نقطة وهي "الجادة"، والفئة الرابعة ما بين 35 نقطة إلى 49.9 نقطة وهي التي تنذر بـ"الخطر"، والفئة الخامسة ما بين 50 فأعلى والتي سميت بـ"المقلقة للغاية".

وعربياَ جاءت الكويت ومن ثم الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والمغرب وعمان على الترتيب ضمن مؤشرات الجوع ذات الفئة الواطئة، تليها لبنان ومصر والعراق على الترتيب ضمن الفئة المتوسطة أو المعتدلة، تليها الأردن ضمن الفئة الجادة، وسوريا ضمن فئة التي تنذر بالخطر، والسودان واليمن والصومال ضمن الفئة المقلقة للغاية.

وعالمياً احتلت بيلاروسيا والبوسنة والهرسك وتشيلي والصين وكرواتيا وإستونيا وجورجيا المراتب الأولى في قائمة أقل الدول بمؤشر الجوع العالمي، فيما تذيلت كل من جنوب السودان وبوروندي والصومال الترتيب العالمي بأعلى مؤشر للجوع العالمي.