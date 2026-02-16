العراق.. 100 دولار بـ151 ألف دينار

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، أمام الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الاحد 150700 دينار مقابل 100 دولار.

ووفق مراسل الوكالة، ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150850 ديناراً مقابل 100 دولار.