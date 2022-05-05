العراق يؤيد قرار (اوبك + ) بالإبقاء على استراتيجيتها بتقييد انتاج النفط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، تأييدها لقرار منظمة (اوبك + ) بالإبقاء على استراتيجيتها دون تغيير رغم التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية.

وقرر الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول المنتجة من خارجها ، الابقاء على إستراتيجيتها السابقة بخصوص تقيد الانتاج دون تغيير، وفقا لبيان صادر عن النفط العراقية.

ونقل البيان عن وكيل الوزارة حامد يونس الذي ترأس الجانب العراقي في اجتماعات (منظمة اوبك) ، وإجتماع (اوبك بلاس) ، واللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج عبر الفيديو ، ان الاجتماعات خلصت الى الابقاء على مستويات الانتاج المقررة سابقاً دون تغيّر ، والمضي في خطة (اوبك بلاس ) نحو الزيادات التدريجية وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية التي تم اقرارها العام الماضي ، التي تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وحسب مقتضيات وحاجات السوق النفطية العالمية ، التي تواجه تحديات عديدة ، تؤثر على استقرارها .

من جانبه اكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان: (اوبك بلاس ) والجهات البحثية والتخصصية في المنظمة ستقوم كما هي في كل مرة ، بمراقبة تطورات السوق النفطية العالمية خلال المرحلة المقبلة ، وذلك من خلال اعداد التقارير الفنية والتوصيات للاجتماعات الوزارية ، حيث يتم التعاطي الواقعي مع السوق ، وفق المتغيرات من قبل المنتجين ، وبما يؤدي الى مزيد من الاستقرار والتوازن المطلوب .

وأكد ان استراتيجية (اوبك بلاس ) تتضمن زيادة الإنتاج بمعدل (432 ألف برميل ) يوميا خلال حزيران/يونيو المقبل 2022.

ويذكر ان هذه الزيادة تقسم على الدول المنتجة وحسب معدلات الانتاج المعتمدة سابقاً.