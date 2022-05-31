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العراق يؤكد قدرته على تزويد السوق الأوروبية بالنفط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-31T17:21:41+0000
العراق يؤكد قدرته على تزويد السوق الأوروبية بالنفط

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الثلاثاء، عن مفاتحة فرنسا حول إمكانية تزويد السوق الأوروبية بالخام العراقي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الغاز والثروات الطبيعية النيابية استضافت، اليوم، مدير عام شركة سومو، علاء الياسري، والكادر المتقدم في الشركة للإطلاع على عملها".

ونقل البيان عن الياسري قوله، إن "شركة سومو هي الجهة العراقية الوحيدة المعنية بتصدير النفط واستيراد مشتقاته"، مبيناً أن "الشركة هي حلقة وسط بين وزارة النفط والجهات المستفيدة من النفط".

ولفت الياسري إلى أن "الشركة فاتحت الجهات الفرنسية المعنية بتسويق النفط، حول قدرة العراق على تزويد السوق الأوروبية بالنفط".

وأضاف الياسري أن "العراق ملتزم بقرارات أوبك"، مؤكداً "اهتمام شركته بالشركات النفطية الهندية والصينية لأنها تتعامل بعقد طويل الأمد، ولا يمكن للشركة ان تخسر عملائها".

وأشار إلى أن "الجهات المستهدفة من النفط الخام العراقي هي مصافي النفط، املاً بدعم اللجنة لعمل الشركة"، مؤكداً أن "ابوابها مفتوحة لاعضاء اللجنة لزيارتها في أي وقت.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد ناقش في 28 ايار/ مايو الجاري، خلال اجتماع عقده مع المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسية، عن القدرات الإنتاجية المخطط لها من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2028 ، والتي تهدف للوصول إلى 8 مليون برميل يوما، وفق المكتب الإعلامي في وزارة النفط.

وأشار إلى الدور الذي يلعبه العراق في منظمة (أوبك+) كثاني منتج في أوبك، لافتا إلى عمله مع المنتجين على تحقيق التوازن والاستقرار المطلوب في الأسواق العالمية، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية مع فرنسا وبما يخدم المصالح المشتركة.

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